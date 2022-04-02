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На Донеччині 1 квітня загинуло семеро людей, - ОВА

На Донеччині 1 квітня загинуло семеро людей, - ОВА
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Від військ Російської Федерації продовжують гинути мирні громадяни на Донеччині.

Про це повідомляє у Фейсбук начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! 1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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