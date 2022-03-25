Де окупантам не під силу прорвати оборону, вони можуть застосувати зарин, – ЦПД при РНБО

Російські війська вже використовували в Україні фосфорні боєприпаси.

Щодня з'являється дедалі більше підтверджень намірів РФ застосувати отруйні речовини проти України.

Фото: ЦПД при РНБО

Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

ЦПД наводить факти від розвідки InformNapalm:

17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримали ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук)

20 березня командний склад Збройних сил Росії отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях)

Також окупаційна пропаганда поширює наративи про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.

Нагадаємо, російські війська вже використовували фосфорні боєприпаси у Попасній і неподалік Києва.

Нещодавно на Сумихімпром через дії окупантів стався витік аміаку.

"Ми не можемо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Та сподіваємося, що це лише вигадки хворої фантазії рашистів", – наголошують у ЦПД.