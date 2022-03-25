Депортовані в окупований Крим маріупольці влаштували акцію непокори

Люди, яких поселили в приміщенні школи Джанкоя, скандували "Слава Україні! Героям слава!", а також увімкнули гімн України.

Примусово вивезені в окупований Крим мешканці Маріуполя влаштували акцію непокори.

Про це повідомляє ZMINA. Центр прав людини з посиланням на херсонські медіа.

Маріупольців, яких російські окупанти насильно переселили в Джанкой під виглядом "евакуації", розмістили в приміщенні школи №8. Про це написали підконтрольні окупантам кримські сайти. У людей забрали документи.

21-22 березня маріупольці влаштували акцію непокори в школі. Люди скандували "Слава Україні! Героям слава!", слогани протесту проти вторгнення РФ. У приміщенні також увімкнули гімн України.

Російські силовики на акцію не відреагували. Журналісти пояснюють це страхом спровокувати конфлікт між військовими і цивільними, про який можуть дізнатися за межами Криму і Росії.

Раніше про примусову депортацію жителів Маріуполя вже повідомляли міська влада, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова і голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Поки що неможливо з'ясувати, скільки саме маріупольців примусово вивезли з міста російські окупанти. Наразі мова йде про тисячі громадян. Депортованих Росія планує відправити до Алушти, Євпаторії та Красноперекопська.

Нагадаємо, в міській раді Маріуполя повідомили, що Росія переконує жителів, начебто Україна залишила їх напризволяще, що Запоріжжя вже не приймає біженців і тому треба їхати в РФ.