У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт і відмовилися воювати

У тимчасово окупованому Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт і відмовилися брати участь у бойових діях проти української армії.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь у бойових діях проти ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Українські захисники радять окупантам здаватися в полон.

Раніше повідомляли, що російські військові, зокрема які воюють під Миколаєвом, виявилися неготовими до морозів.