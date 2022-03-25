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У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт і відмовилися воювати

Українські захисники радять окупантам здаватися в полон.

У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт і відмовилися воювати
Фото: Сили оборони Запорізького краю

У тимчасово окупованому Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт і відмовилися брати участь у бойових діях проти української армії. 

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь у бойових діях проти ЗСУ", – йдеться у повідомленні. 

Українські захисники радять окупантам здаватися в полон.

Раніше повідомляли, що російські військові, зокрема які воюють під Миколаєвом, виявилися неготовими до морозів.

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