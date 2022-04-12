"Укравтодор" уже розчистив 200 км доріг у Київській, Чернігівській та Сумській областях

У звільнених від російських військ Київській, Чернігівській та Сумській областях Укравтодор уже очистив близько 200 км доріг і вулиць, а також звів 6 тимчасових переправ.

Про це Державне агентство автомобільних доріг повідомляє у Facebook.

"Після розмінування команда Укравтодору негайно розпочала детальну оцінку руйнувань дорожньої та мостової інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на постраждалих ділянках", - йдеться у повідомленні.

Агентство прозвітувало про стан доріг у трьох областях станом на 12 квітня.

На Київщині 90% траси М-06 Київ – Чоп, котру російські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, очищено. Також ведуться роботи й поблизу села Стоянка, де було підірвано міст. Відкрито рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка.

Укравтодор розпочав прибирання автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель. За перший день очищено понад 2 км дороги, розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

За його словами, відновлене сполучення Ірпеня, Бучі і Ворзеля зі столицею та відкрито рух тимчасовою переправою у Романівці на трасі Р-30.

У самому місті Ірпінь щоденно прибирають вулиці та дороги міста. Очищено 99 кілометрів вулиць населеного пункту.

"Вже найближчим часом почнемо прибирати вулиці Бучі, Гостомеля, Макарова та Бородянки. Очікуємо завершення розмінування", - сказав Івко.

З часу деокупації Чернігівщини дорожники встигли відновити тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ. Забезпечено проїзд через понтонну переправу у селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка. Розпочинається влаштування тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів біля сіл Смолин та Якубівка.

Також розпочато генеральне прибирання основного маршруту з Чернігова до столиці – траси М-01 Київ – Чернігів. Тут очищено 8 кілометрів.

На звільненій від окупантів території Сумщини стартувало очищення траси Н-12 Суми - Полтава. Це головний евакуаційний шлях для громадян. Станом на сьогодні дорожники прибрали 18 км автошляху. Також очищено 7 кілометрів дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Наступні дороги, де розпочнуть прибирання: Р-44, Р-45 і Р-61.

Укравтодор нагадав, що загальна протяжність доріг, котрі постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено близько 300 штучних споруд.