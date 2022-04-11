Дорожники Харківщини в умовах війни ремонтують ключові маршрути, – Укравтодор

Попри бойові дії, дорожники продовжують виконання ремонтних робіт на найважливіших транспортних коридорах Харківщини. Про це повідомила Facebook-сторінка Укравтодору.

«Одразу після початку військових дій ми забезпечували проїзд основними евакуаційними маршрутами області та обробляли дороги протиожеледними матеріалами. 19 березня розпочали ліквідовувати ямковість», - розповіли у держустанові.

Зараз шляховики зосереджені на забезпеченні проїзду на київському та дніпровському напрямках.

Так, нещодавно дорожня техніка виїхала на дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський та М-18 Мерефа - Лозова. Підрядні організації ліквідовують ямковість.

«Завдання дорожників — забезпечити безперешкодний рух транспорту громадян та доставку гуманітарних вантажів», - пояснили в УАД.

Там також нагадали, що інфраструктура регіону сильно постраждала від російських бомбардувань.

«Через російське вторгнення дорожній інфраструктурі державного значення Харківщини завдано збитків на близько 30 млрд грн. Зруйновано або пошкоджено 11 мостів та шляхопроводів, понад 800 км доріг державного значення. Ці підрахунки попередні, частина області залишається окупованою, на ній тривають бої», - зазначили в Укравтодорі.

Нагадаємо, як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, дорожники почали відновлювати ключові пошкоджені маршрути Київської, Чернігівської та Сумської областей.