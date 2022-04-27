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В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України

Ухвалення дозволить прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно з США в Україну. 

В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
Палата представителей США
Фото: wikipedia.org

У США сьогодні голосуватимуть за закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Документ передбачає спрощене надання озбороєння.

Про це, з посиланням на Комітет з правил Палати представників США, повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Якщо закон про ленд-ліз буде схвалено, то він надасть можливість значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно з США в Україну", – повідомив він.

Андрій Єрмак, з посиланням на CNN, додав, що Міноборони США вже створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у Німеччині, в зоні відповідальності Європейського командування США. 

"Після вчорашньої зустрічі міністрів оборони 40 країн у Рамштайні Україна отримала багато позитивних новин. Дякуємо за підтримку нашим союзникам. Разом переможемо росію", – підбив підсумок голова ОП. 

Голосування має розпочатися близько 21 години за київським часом. 

Закон про ленд-ліз для України був схвалений американським Сенатом 7 квітня. Тепер він має пройти слухання в Палаті представників, і, в разі позитивного рішення, – його має підписати президент Джо Байден. 

Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового озброєння та інших життєво необхідних матеріалів в Україну без бюрократії. Де-факто він дозволяє давати в оренду обладнання.

Ленд-ліз – це ухвалена 1941 року система, за якою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни, за потреби, повертали в США. Якщо майно було знищене, то за нього не платили. 

Докладно про цю програму читайте в матеріалі "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь". 

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