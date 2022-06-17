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Російська армія вкотре обстріляла з артилерії Дніпропетровську область

Вогонь вівся по громаді, що розташована неподалік Херсонщини. 

Російська армія вкотре обстріляла з артилерії Дніпропетровську область
Валентин Резніченко
Фото: dnipro.tv

Російські війська пізно ввечері 17 червня обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду Дніпропетровщини.

Під вогонь укотре потрапило село Велика Костромка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram-каналі. 

"Вночі в області була одна тривога. Без обстрілів", – написав він.

Зеленодольська громада межує з тимчасово окупованою Херсонщиною. Обстріли цієї території тривають з перших днів березня.

Ворог застосовує зокрема й РСЗВ "Ураган". Цього тижня після одного такого обстрілу житлові квартали Зеленодольська і Апостолового були всіяни касетними боєприпасами, використання яких заборонено.

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