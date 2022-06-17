Головне за ніч. П’ятниця, 17 червня

Наступ на Слов’янськ, удари по Лисичанську, обстріли Сумщини, пожежа на хімзаводі в Пологах.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Слов’янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ, ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля.

На Харківському напрямку противник докладає зусиль до утримання зайнятих рубежів і недопущення виходу Сил оборони на державний кордон та в тил угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку. Про ситуацію на інших напрямах – в нашій новині.

В акваторії Чорного моря Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх", який саме здійснював доставку боєприпасів, озброєння і особового складу чорноморського флоту. Голова Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що ворожий обʼєкт вразили з протикорабельних ракет "Harpoon". Влучання відбулось сьогодні вранці, коли буксир тримав курс на острів Зміїний.

Українські військові відбили ворожий штурм у напрямку Золотого і відсунули ворога від цього населеного пункту.

У Сєвєродонецьку бої тривають, повідомив у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Від ракетного удару по будинку культури в Лисичанську, де ховалися мирні мешканці, загинуло троє людей. Ще семеро були госпіталізовані. Інша авіаатака росіян знищила будівлю профілакторію, де, ймовірно, теж були люди.

Пізно ввечері 17 червня російські війська знов обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду Дніпропетровщини.

Під вогонь укотре потрапило село Велика Костромка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram-каналі.

Зеленодольська громада межує з тимчасово окупованою Херсонщиною. Обстріли цієї території тривають з перших днів березня.

По Миколаєву вороги завдали чергового ракетного удару.

"Від ракетного удару вранці у Миколаєві постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На цей момент один загиблий та шість поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи", – написав у фейсбуці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Ворог здійснив мінометні обстріли Сумщини та ракетні атаки на Донеччині. На Херсонщині в окупованих громадах ситуація лишається критичною.

У Запорізькій області вчора ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи. Горіли складські приміщення заводу на загальній площі 800 кв. м. Пожежу загасили. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає, йдеться у зведенні ОВА.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

На південному напрямку Збройні сили України готові йти у контрнаступ, але потрібна далекобійна артилерія, що перевищуватиме 30 км.

"Ворожі засоби доставки боєприпасів (далекобійність артилерії) значно перевищують наші. Навіть в цих умовах ми їх відтискаємо. Тож нам потрібна далекобійна артилерія, що перевищуватиме 30 км", – заявив командувач оперативного командування "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.

"Ми не сидимо в очікуванні, ми рушимо вперед. Але із такою зброєю все буде набагато ефективніше і швидше", – сказав командувач.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Президент України Володимир Зеленський на засіданні ставки Верховного головнокомандувача доручив провести перевірку готовності чотирьох областей у разі можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі.

Російські загарбники створили на окупованих територіях України.щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць.

"Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць", – заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Український посол нагадав і про тюрму "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

"І тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в’язниці по всій Україні", – наголосив Цимбалюк.

Сьогодні, 17 червня, Єврокомісія обговорить питання надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу.

За підсумками обговорення буде схвалено рішення, яке, як рекомендацію, представлять лідерам Євросоюзу.

Аналогічні висновки мають бути схвалені щодо Молдови і Грузії.

Остаточне рішення про те, чи бути Україні кандидаткою на вступ до Євросоюзу, ухвалюватимуть на саміті ЄС 23-24 червня.

У Києві на колінах зустріли кортеж із загиблим активістом Романом Ратушним.

Скорботний кортеж проїхав по столичному Протасовому Яру, який Роман захищав від злочинної забудови.

Нагадаємо, громадський активіст, розвідник 93 омбр "Холодний Яр" Роман Ратушний 9 червня загинув в боях під Ізюмом на Харківщині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!