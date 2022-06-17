ЗСУ відсунули ворога від Золотого, у Сєвєродонецьку тривають бої, – Гайдай

Українські військові відбили ворожий штурм у напрямку Золотого. Ворога від цього населеного пункту відсунуто.

У Сєвєродонецьку бої тривають, повідомив у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кількість обстрілів з боку російської армії зростає щодня. Меншає кількість вцілілих будинків, об’єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, однак ворог тільки посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей", – наголосив він.

Від ракетного удару по будинку культури в Лисичанську, де ховалися мирні мешканці, загинуло троє людей. Ще семеро були госпіталізовані.

Інша авіаатака росіян знищила будівлю профілакторію, де, ймовірно, теж були люди.

Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєвєродонецька – це мати із сином.

Крім того, у Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – сім. За словами Гайдая, багато пошкоджень – у селищі Синецький під Сєвєродонецьком.

На Сєвєродонецькому "Азоті" окупанти обстріляли споруди хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної. Загалом на території комбінату майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів.

За минулу добу росіяни застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки.

Росіяни також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці.

Нагадаємо, що росіяни прагнуть взяти під повний контроль Сєвєродонецьк, щоб далі піти в наступ на Лисичанськ і таким чином окупувати всю Луганську область. ЗСУ відбивають атаки ворога.

За словами мера Сєвєродонецька, в укриттях заводу "Азот" перебувають близько 500 людей – і військових, і цивільних.