Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon"

На судні перевозили особовий склад ворога і озброєння, зокрема ЗРК "Тор".

Васілій Бєх до зустрічі з ЗСУ

В акваторії Чорного моря Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх".

Буксир саме здійснював доставку боєприпасів, озброєння і особового складу чорноморського флоту, повідомили на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

"Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", – зазначили вони.

Уточнено. Голова Одеської ОВА Максим Марченко додав, що ворожий обʼєкт вразили з протикорабельних ракет "Harpoon". Влучання відбулось сьогодні вранці, коли буксир тримав курс на острів Зміїний.

А у оперативному командуванні "Південь" зазначили що буксир після влучання перетворено на плавуче вогнище.

За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир "Васілій Бєх" водотоннажністю 1605 тонн був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

Ракети "Гарпун" українцям передала Данія.

Нагадаємо, що до цього українські захисники знищили 13 кораблів чи катерів ворожого флоту. Зокрема на морське дно відправили гордість чорноморського флоту – фрегат "Москва".