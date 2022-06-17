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Росія завдала ракетного удару по Миколаєву, є жертви

Постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки.

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву, є жертви
Ілюстративне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Миколаїв.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він також зазначив, шо відомо про одного загиблого.

"Від ракетного удару вранці в Миколаєві постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На цей момент один загиблий та шість поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи", – написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, учора ворог вдарив з "ураганів" по житлових кварталах Миколаєва. За день до цього росіяни застосовували реактивні системи залпового вогню.

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