Росія завдала ракетного удару по Миколаєву, є жертви

Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Миколаїв.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він також зазначив, шо відомо про одного загиблого.

"Від ракетного удару вранці в Миколаєві постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На цей момент один загиблий та шість поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи", – написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, учора ворог вдарив з "ураганів" по житлових кварталах Миколаєва. За день до цього росіяни застосовували реактивні системи залпового вогню.