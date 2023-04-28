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Окупанти завдали авіаудару по прикордонню Чернігівщини

Люди не постраждали. 

Окупанти завдали авіаудару по прикордонню Чернігівщини
Фото: ОК "Північ"

У п’ятницю 28 квітня російська авіація вкотре завдала удару по прикордонню Чернігівської області. Є влучання по території підприємства.

Про це повідомляє у Telegram ОК “Північ”.

Зазначається, що сьогодні близько 11:00 у місті Семенівка стався один вибух, імовірно, внаслідок влучання авіаційної бомби ФАБ-500.

“Авіаудар пошкодив територію підприємства. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила”, – йдеться у повідомленні.

На місці вибуху працюють правоохоронці та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, 26 квітня армія РФ 5 разів обстріляла прикордоння Чернігівської області.

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