Окупанти завдали авіаудару по прикордонню Чернігівщини

У п’ятницю 28 квітня російська авіація вкотре завдала удару по прикордонню Чернігівської області. Є влучання по території підприємства.
Про це повідомляє у Telegram ОК “Північ”.
Зазначається, що сьогодні близько 11:00 у місті Семенівка стався один вибух, імовірно, внаслідок влучання авіаційної бомби ФАБ-500.
“Авіаудар пошкодив територію підприємства. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила”, – йдеться у повідомленні.
На місці вибуху працюють правоохоронці та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, 26 квітня армія РФ 5 разів обстріляла прикордоння Чернігівської області.