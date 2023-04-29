За ніч росіяни обстріляли 11 разів прикордоння Чернігівської та Сумської областей, є загиблий і поранені жителі (оновлено)

Загарбник застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ракети з гелікоптера.

Із 21:00 28 квітня по 08:00 29 квітня російські окупанти обстріляли 11 разів прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Рашисти при цьому застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ракети з гелікоптера.

Так, о 21:15 зафіксували один обстріл, імовірно, керованою авіабомбою, яку росіяни скинули на село Семенівку. В результаті влучання авіабомби було пошкоджено 6 будинків. Троє цивільних отримали поранення.

У районі Сорокіного зафіксували сім "приходів", ще три "прильоти", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі Українського.

Із 01:25 по 01:30 було шість обстрілів зі ствольної артилерії в районі Середини-Буди. Близько 01:00 зафіксовано один "приход" - пуск ракет із вертольота - в районі Галаганівки.

Чотири рази рашисти обстріляли зі ствольної артилерії район села Заріччя, згодом населений пункт накрили вогнем із РСЗВ (п'ять "прильотів"), а тоді вкотре застосували ствольну артилерію (теж п'ять "приходів").

"З 05:25 до 05:30 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п Хрінівка... З 05:00 до 05.30 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Тимоновичі... З 06:25 до 06:30 зафіксовано 8 приходів, ймовірно пуск з гвинтокрила, в районі н.п. Леонівка", - додли в ОК "Північ".

Оновлення 9.53. За інформацією керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, внаслідок обстрілу села Тимоновичі загинув мирний житель, також поранено підлітка, пошкоджено 3 будинки. Спалахнули пожежі.

Про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не було.

Нагадаємо, минулої доби російська авіація вкотре завдала удару керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області.

Того ж дня внаслідок російського обстрілу Білозерки на Херсонщині загинула людина.