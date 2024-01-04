Британська компанія відновить виробництво деталей гаубиці M777 для України

Інтенсивне використання озброєння спричинило новий попит на гармату, останнє замовлення на яку було зроблено п’ять років тому.

Британська оборонна компанія BAE Systems заявила, що відновить виробництво деталей гаубиці M777 на замовлення армії США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання констатує, що інтенсивне використання в Україні M777 спричинило новий попит на гармату, останнє замовлення на яку було зроблено п’ять років тому.

За інформацією WSJ, деталі будуть використані, зокрема, для модернізації дислокованих в Україні M777. У BAE заявили, що з відновленням виробництва M777 компанія очікує контрактів на нові гармати, адже щонайменше вісім країн зробили запити щодо купівлі M777 з початку війни в Україні.

Україна має більше М777, ніж будь-яка інша армія. Окрім США, щонайменше 170 гаубиць надали США, Австралія та Канада. За даними дослідників Oryx, близько 77 з них були пошкоджені або навіть знищені.

Однак, українські артилеристи М777 кажуть, що вони вважають гаубицю дуже точною і що завдяки легким частинам їй легше пересуватися по багнюці. Гармата також простіша в експлуатації та ремонті, ніж інші західні гаубиці, які використовуються в Україні, що важливо, враховуючи, що українським екіпажам не довелося довго вчитися ними керувати.

Простота М777 означає, що гармата М77 перебуває дії більше, ніж будь-які інші іноземні гаубиці, заявив у вересні начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем ЗСУ полковник Сергій Баранов.