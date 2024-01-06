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На Луганщині росіяни облаштували катівню для власних військових

Катівню, окупанти використовували для тортур над українцями, переоблаштували для тортур власних військових.

На Луганщині росіяни облаштували катівню для власних військових
Фото: змі окупантів

Катівню в Суходольську на Луганщині, яка була призначена для катувань українців, переоблаштовують для російських військових, які відмовляються йти на штурм

Про це в ефірі каналу Еспресо повідомив Артем Лисогор, очільник Луганської ОВА.

Нещодавно ми отримали інформацію, що в Суходольську замість колонії окупанти хотіли створити катівню для утримання непокірних. Втім, так вийшло, що найближчим часом вони її звільняють заарештованих і вже будуть наповнювати її своїми військовими, які відмовляються йти на мʼясні штурми", – зазначив він.

Лисогор додає, що людям на тимчасово окупованих територіях слід дуже уважно читати пабліки та новини. Адже те, що не погоджено з окупаційною владою, становить загрозу для звичайних людей. Тим більше якщо люди висловлюють свою думку на підтримку України. 

"Дуже часто наших людей окупанти затримують і проводять потім "профілактичні бесіди". Це дуже небезпечно для українців на тимчасово окупованих територіях", – розповів Лисогор.

  • Командування армії РФ намагається приховати масові випадки дезертирства серед солдатів. Наразі відомо, що кількість таких випадків сягає тисячі.
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