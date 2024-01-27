Україна розпочинає переговори із Польщею про експортні ліцензії, – Мінагрополітики

Країни почали листуватися на тему запровадження ліцензій на українську агропродукцію.

Україна та Польща розпочали обмін листами на технічному рівні стосовно запровадження механізму експортних ліцензій на українську сільгосппродукцію.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

За словами українського урядовця, у питанні експортних ліцензій із Польщею "на технічному рівні обмін листами вже розпочався".

"Ми говоримо, що є позитивний досвід. І у діалозі можна буде знаходити спільні позитивні моменти для обох країн. Це все одно краще, ніж заборона і відсутність діалогу", – наголосив Висоцький.

Він додав, що Україна вже запровадила механізм ліцензування з Румунією і Болгарією замість ембарго на українську сільгосппродукцією.

Ліцензування передбачає, що виробники сільгосппродукції повинні отримати від країни, у яку планується ввіз, погодження для експорту своїх товарів. Механізм має на меті дозволити простежити обсяги експорту й те, хто саме бере в ньому участь.