Україна розпочинає переговори із Польщею про експортні ліцензії, – Мінагрополітики

Україна та Польща розпочали обмін листами на технічному рівні стосовно запровадження механізму експортних ліцензій на українську сільгосппродукцію.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.
За словами українського урядовця, у питанні експортних ліцензій із Польщею "на технічному рівні обмін листами вже розпочався".
"Ми говоримо, що є позитивний досвід. І у діалозі можна буде знаходити спільні позитивні моменти для обох країн. Це все одно краще, ніж заборона і відсутність діалогу", – наголосив Висоцький.
Він додав, що Україна вже запровадила механізм ліцензування з Румунією і Болгарією замість ембарго на українську сільгосппродукцією.
Ліцензування передбачає, що виробники сільгосппродукції повинні отримати від країни, у яку планується ввіз, погодження для експорту своїх товарів. Механізм має на меті дозволити простежити обсяги експорту й те, хто саме бере в ньому участь.
- На початку січня у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили про безстрокове ембарго на експорт української агропродукції.
- Україна намагається домовитись про ліцензування експорту з Польщею замість її одностороннього ембарго на сільгосппродукцію, яке пояснювали захистом польських фермерів і нібито збагаченням "українських олігархів".
- Раніше переговори з Україною щодо ліцензій анонсував польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський.
- Крім того, новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.
- У свою чергу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ обіцяв докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польських фермерів і перевізників, а також висловив очікування, що й Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.
- Чи покращають відносини Польщі та України – про це у матеріалі LB.ua.