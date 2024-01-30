В Конгресі ми продовжуємо мати потужну двопартійну підтримку України, - Блінкен

Блінкен уточнив, що зараз на полі бою можна побачити наслідки припинення допомоги Україні з боку США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що республіканці та демократи у Конгресі підтримують Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я залишаюся впевненим, що в Конгресі ми продовжуємо мати потужну двопартійну підтримку України. Тож подивімося, що станеться впродовж наступних днів і тижнів”, - зазначив Блінкен під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Блінкен уточнив, що зараз на полі бою можна побачити наслідки припинення допомоги Україні з боку США.

“Тому надзвичайно важливо, абсолютно терміново, щоб ми це зробили”,- зауважив держсекретар США, маючи на увазі відновлення допомоги Україні.