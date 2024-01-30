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В Конгресі ми продовжуємо мати потужну двопартійну підтримку України, - Блінкен

Блінкен уточнив, що зараз на полі бою можна побачити наслідки припинення допомоги Україні з боку США.

В Конгресі ми продовжуємо мати потужну двопартійну підтримку України, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що республіканці та демократи у Конгресі підтримують Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я залишаюся впевненим, що в Конгресі ми продовжуємо мати потужну двопартійну підтримку України. Тож подивімося, що станеться впродовж наступних днів і тижнів”, - зазначив Блінкен під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Блінкен уточнив, що зараз на полі бою можна побачити наслідки припинення допомоги Україні з боку США.

“Тому надзвичайно важливо, абсолютно терміново, щоб ми це зробили”,- зауважив держсекретар США, маючи на увазі відновлення допомоги Україні.

  • В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на відвоюванні захоплених РФ територій, а на відбитті нових російських наступів.
  • Державний департамент США вважає, що українці можуть зіштовхнутись з відчутними наслідками, якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про подальшу військову, економічну й гуманітарну підтримку України.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати Україні зброю в обмін на допомогу США на суму 200 мільйонів доларів.
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