В Конгресі ми продовжуємо мати потужну двопартійну підтримку України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що республіканці та демократи у Конгресі підтримують Україну.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Я залишаюся впевненим, що в Конгресі ми продовжуємо мати потужну двопартійну підтримку України. Тож подивімося, що станеться впродовж наступних днів і тижнів”, - зазначив Блінкен під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Блінкен уточнив, що зараз на полі бою можна побачити наслідки припинення допомоги Україні з боку США.
“Тому надзвичайно важливо, абсолютно терміново, щоб ми це зробили”,- зауважив держсекретар США, маючи на увазі відновлення допомоги Україні.
- В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на відвоюванні захоплених РФ територій, а на відбитті нових російських наступів.
- Державний департамент США вважає, що українці можуть зіштовхнутись з відчутними наслідками, якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про подальшу військову, економічну й гуманітарну підтримку України.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати Україні зброю в обмін на допомогу США на суму 200 мільйонів доларів.