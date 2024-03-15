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Росіяни атакували Одесу балістикою з Криму

Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

Росіяни атакували Одесу балістикою з Криму
Фото: Одеса офіційно

Росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У регіоні дали сигнал повітряної тривоги о 11:01. Потужний вибух пролунав об 11:04, тоді у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси. Після цього у місті чули повторний вибух.

Пізніше, об 11:08, у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один.

Голова ОДА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Данні уточнюються.

Нагадаємо, раніше керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк раніше наголосила, що Одеський регіон потребує посиленого захисту, зокрема - специфічних систем протиповітряної оборони, які збивають балістику.

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