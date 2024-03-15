У Куп’янську на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 43-річний чоловік. У селі Слобожанське внаслідок пошкодження будинку обстрілом отримала поранення 50-річна жінка.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов вранці 15 березня повідомив, що за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Липці, Борщова, Вільча.

Сьогодні, о 2:14, у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу БПЛА «Шахед» горів дах будинку, гараж. Без постраждалих.

21:25 у с. Константівка Чугуївського району приліт по території. Без постраждалих.

20:20 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди. Без постраждалих.

18:27 у м. Куп’янськ на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої (попередньо міна «пелюсток») підірвався 43-річний чоловік. Помер по дорозі в лікарню.

17:16 у с. Липці Харківського району внаслідок обстрілу горіла покинута будівля. Інформація щодо потерпілих не надходила.

14:41 с. Коротич Харківського району. Ворог завдав удару по одній із установ. Пошкоджені гаражні бокси та два транспортних засоби. Без постраждалих.

12:45 відбувся ворожий обстріл с. Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Отримала поранення 50-річна жінка.

11:30 у м. Лозова внаслідок удару горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку противник наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 30,79 га території, знищили 239 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

За добу евакуйовано 14 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 103 дитини: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 70.

Сьогодні вночі російська армія атакувала українців ракетами та ударними безпілотниками Shahed. ППО збила усі 27 безпілотників.