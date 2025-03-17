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У ЄС схвалили для України майже 3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Це вже третій платіж для України в рамках Ukraine Facility.

У ЄС схвалили для України майже 3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні, 17 березня, Рада Європейського Союзу схвалила третій транш для України в рамках програми Ukraine Facility. Розмір допомоги складає майже 3,5 млрд євро.

"Сьогодні Рада дійшла висновку , що Україна виконала необхідні умови, викладені в Плані щодо України, щоб отримати третю виплату", – йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Зазначається, що Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС. Зокрема це:

  • проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;
  • підвищення автономності енергорегулятора;
  • спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;
  • ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій);
  • продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.

"План визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років", – наголосили у ЄС. 

  • У лютому минулого року на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
  • У лютому цього року Європейська Комісія сформувала аудиторську раду програми фінансової підтримки нашої держави Ukraine Facility.
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