У ЄС схвалили для України майже 3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Це вже третій платіж для України в рамках Ukraine Facility.

Сьогодні, 17 березня, Рада Європейського Союзу схвалила третій транш для України в рамках програми Ukraine Facility. Розмір допомоги складає майже 3,5 млрд євро.

"Сьогодні Рада дійшла висновку , що Україна виконала необхідні умови, викладені в Плані щодо України, щоб отримати третю виплату", – йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Зазначається, що Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС. Зокрема це:

проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;

підвищення автономності енергорегулятора;

спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;

ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій);

продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.

"План визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років", – наголосили у ЄС.