У ЄС схвалили для України майже 3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Сьогодні, 17 березня, Рада Європейського Союзу схвалила третій транш для України в рамках програми Ukraine Facility. Розмір допомоги складає майже 3,5 млрд євро.
"Сьогодні Рада дійшла висновку , що Україна виконала необхідні умови, викладені в Плані щодо України, щоб отримати третю виплату", – йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.
Зазначається, що Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС. Зокрема це:
- проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;
- підвищення автономності енергорегулятора;
- спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;
- ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій);
- продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.
"План визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років", – наголосили у ЄС.
- У лютому минулого року на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.
- Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
- У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
- У лютому цього року Європейська Комісія сформувала аудиторську раду програми фінансової підтримки нашої держави Ukraine Facility.