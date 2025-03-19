Google Ads – один з найефективніших рекламних інструментів сучасності. Для його правильного використання, як і будь-якого іншого інструменту, потрібні знання та певна майстерність. Реклама з помилками в налаштуваннях неминуче призводить до недоцільного збільшення рекламного бюджету. Тож у цьому матеріалі розглянемо 5 найбільш поширених помилок.

5 помилок у налаштуванні Google Ads

Помилка перша: відсутність списку мінус-слів

Мінус-слова – це ключові слова або фрази, які додаються до рекламних кампаній під час налаштування контекстної реклами Google, щоб запобігти показу ваших оголошень за певними пошуковими запитами, зокрема нецільовій аудиторії. Наприклад, якщо вашим бізнесом є онлайн-книгарня, яка просуває закордонний бестселер, ви можете виключити слово «безплатно». Завдяки цій дії ваша пропозиція не відображатиметься тим, хто не готовий здійснити таку покупку.

Помилка друга: Google Analytics не прив’язаний до акаунту Google Ads

Зв’язування акаунтів Google Ads та Google Analytics є важливим під час налаштування контекстної реклами для коректного аналізу РК, адже це дозволяє:

Глибше аналізувати ефективність оголошень. Точніше відслідковувати конверсії. Мати доступ до більшої кількості даних та додаткових метрик тощо.

Помилка третя: невикористання ремаркетингу

Списки ремаркетингу дозволяють показувати рекламу користувачам, які вже взаємодіяли з вашим сайтом. Списки можуть створюватися, зокрема, для користувачів, які:

додали товар до кошика, але не купили його;

переглядали сторінки деяких продуктів;

відвідали певні розділи;

провели час на сайті;

здійснили покупку в минулому.

Реклама конкретних продуктів користувачам, які вже проявляли активність на сайті, називається динамічним ремаркетингом. Він допомагає суттєво підвищити впізнаваність бренду.

Помилка четверта: зловживання автоматичними стратегіями призначення ставок під час запуску

Багато рекламодавців використовують автоматичні стратегії на етапі початкового запуску РК, не враховуючи специфіки своїх товарів чи послуг. На старті рекламної кампанії краще призначати ставки вручну, оскільки автоматизовані стратегії враховують вже зібрані дані. Якщо ж їх ще немає, коректна робота алгоритму неможлива.

Помилка п’ята: спільна кампанія для оголошення в пошуковій мережі та КМС

Контекстно-медійна мережа завжди генерує більше показів оголошень, аніж пошукова. У спільній кампанії дані КММ погіршать середнє значення показника якості оголошення CTR. Показник якості оголошення впливає на його позицію та вартість кліка. Тому з метою його підвищення варто розділяти рекламні кампанії різних типів.

Послуги професійного налаштування контекстної реклами

Налаштування реклами в Google Ads – це складна робота, яка переважно вимагає значного досвіду та постійного моніторингу. Якщо ви прагнете уникнути помилок та максимізувати свої конкурентні переваги з погляду користувачів, варто звернутися до професіоналів.

Digital-агентство Ланет CLICK надає комплексну послугу запуску контекстної реклами з огляду на специфіку бізнесу та рекламні бюджети. Замовляйте ефективну контекстну рекламу на сайті агенції: https://lanet.click/kontekstna-reklama/nalashtuvannia-google-adwords/

Автор статті: керівник відділу контекстної реклами агентства Ланет CLICK Марина Шевцова