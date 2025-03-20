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У Зеленівці на Херсонщині російський дрон влучив у будинок

На щастя 85-річна жінка вижила.

У Зеленівці на Херсонщині російський дрон влучив у будинок
обстріл Зеленівки
Фото: Роман Мрочко

У Зеленівці Херсонської області російський дрон атакував будинок 85-річної жінки.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Зеленівці ворожий дрон атакував будинок", — ідеться у повідомленні.

Фото: Роман Мрочко

85-річна власниця дивом вціліла.

Також у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу постраждав 61-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

Потерпілий сам звернувся до медиків. Наразі вони його дообстежують.

  • 19 березня від обстрілу російських окупаційних військ у Херсоні загинув волонтер Олександр Івахненко.
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