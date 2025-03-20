У Зеленівці на Херсонщині російський дрон влучив у будинок

У Зеленівці Херсонської області російський дрон атакував будинок 85-річної жінки.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"У Зеленівці ворожий дрон атакував будинок", — ідеться у повідомленні.
85-річна власниця дивом вціліла.
Також у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу постраждав 61-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.
Потерпілий сам звернувся до медиків. Наразі вони його дообстежують.
- 19 березня від обстрілу російських окупаційних військ у Херсоні загинув волонтер Олександр Івахненко.