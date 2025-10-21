Лінія фронту може бути початком дипломатії, але Росія знову робить усе, щоб із цієї дипоматії зіскочити.

Таку думку висловив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 жовтня.

За словами глави держави, країна-агресорка заговорила про дипоматію, як тільки зайшла мова про отримання Україною «томагавків» від США.

«І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру. Що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну. Зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про «томагавки» виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що «томагавки» – це саме та карта, на яку вони зважають», - сказав Зеленський.

Президент додав, що з приводу далекобійності будуть переговори із Європою і США. «Пріоритет – ППО, безумовно», - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна висловила готовність закінчити війну.