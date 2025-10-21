​У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков-Санкт-Петербург

Її використовують у військовій логістиці окупантів.

Вночі 21 жовтня відбувся підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення Псков-Санкт-Петербург, яке використовується для військової логістики ворога.

Як повідомляють джерела LB.ua в українській розвідці, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.

Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. Мобільний інтернет в районі інциденту традиційно не працював.

Джерела LB.ua в ГУР повідомляють, що внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинені, що негативним чином вплине на постачання окупаційної армії РФ.