​У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков-Санкт-Петербург

Її використовують у військовій логістиці окупантів.

​У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков-Санкт-Петербург
російська залізниця, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Вночі 21 жовтня відбувся підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення Псков-Санкт-Петербург, яке використовується для військової логістики ворога. 

Як повідомляють джерела LB.ua в українській розвідці, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу. 

Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. Мобільний інтернет в районі інциденту традиційно не працював. 

Джерела LB.ua в ГУР повідомляють, що внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинені, що негативним чином вплине на постачання окупаційної армії РФ.
