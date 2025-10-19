Головне за неділю, 19 жовтня: понад 150 боєзіткнень, ворожа атака на шахту на Дніпропетровщині

Майже 200 гірників опинилися під землею після російської атаки на шахту у Дніпропетровській області.

Людей вдалося врятувати.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 жовтня відбулося 151 бойове зіткнення.

Третина всіх атак росіян на фронті припала на Покровський напрямок. Також ворог активний на Костянтинівському і Олександрівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 жовтня – в новині.

Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Путіна і заявив, що готовий долучитися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті.

Президент України висловив розчарування тим, що поїхав зі Штатів без домовленостей щодо передачі ракет Tomahawk, які могли б уражати цілі глибоко на території Росії. За його словами, «добре, що президент Трамп не сказав “ні”, але поки що не сказав і “так”».

Докладніше – в новині.

Ізраїль відновив удари по південній частині Смуги Гази – попри тижневе перемир’я, укладене за посередництва США, пише Reuters.

Ізраїль і ХАМС звинувачують одне одного у порушенні угоди, яка діяла з 11 жовтня. Представник ізраїльських військових заявив, що бойовики ХАМАС здійснили кілька нападів на ізраїльські сили. У ХАМАС натомість заявили, що залишаються відданими угоді, й звинуватили Ізраїль у численних порушеннях.

Більше інформації – в новині.

Аеропорт Мюнхена тимчасово призупиняв діяльність ввечері 18 жовтня через повідомлення про загрозу від невідомих дронів. У неділю вранці повітряний рух працював у звичайному режимі.

В адміністрації аеропорту наголосили, що вплив на рейси та пасажирів був незначним. Три авіарейси перенаправили: два з них згодом приземлилися в Мюнхені, а один виліт скасували. Федеральна поліція заявила, що не виявила в цьому районі жодних дронів або підозрілих осіб.

Вранці 19 жовтня в паризькому Луврі сталося пограбування — з музею викрали дев’ять коштовностей із колекції Наполеона та імператриці. Через інцидент музей оголосив про закриття “з виняткових причин” на весь день.

За даними видання Le Parisien, злочинці проникли до будівлі через фасад із боку Сени, де нині ведуться будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб дістатися галереї Аполлона, де зберігалися ювелірні вироби. Розбивши вітрини, грабіжники забрали дев’ять предметів із колекції.

Докладніше – в новині.

Пізніше з’явилося повідомлення, що злодії загубили неподалік музею викрадену з Лувру корону імператриці Євгенії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!