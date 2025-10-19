Папа Лев XIV проголосив сімох нових святих Католицької церкви

19 жовтня на площі Святого Петра у Ватикані Папа Лев XIV відслужив месу з нагоди канонізації семи нових святих, пише Vatican News.
Церемонія відбулася у Всесвітньої день місій, коли Католицька церква особливо вшановує місіонерів.
Під час служби Папа проголосив святими таких блаженних:
- вірменського єпископа Ігнатія Шукралла Малояна, якого вбили під час геноциду вірмен у Туреччині в минулому столітті,
- мирянина-мінісонера з Папуа-Нової Гвінеї Пітера То Рота,
- італійську монахиню Вінченцу Марію Полоні,
- венесуельську монахиню Марію дель Монте Кармело Рендилес Мартінес,
- італійську місіонерку Марію Тронкатті,
- венесуельського лікаря Хосе Грегоріо Ернандеса Сіснероса,
- популяризатора розарію, який до навернення був сатанинським «священником» Бартоло Лонґо.
У проповіді глава Католицької церкви наголосив, що матеріальні, культурні чи наукові досягнення людства мають цінність, але втрачають сенс без віри.
Він також застеріг від двох спокус, які супроводжують молитву: зневіри перед злом, коли здається, що Бог не діє, і бажання диктувати Богові, як саме Він має чинити.
На завершення спільної молитви Понтифік закликав християн приймати віру в усі аспекти життя, адже саме вона підтримує прагнення до справедливості й любові.
- У вересні Папа Лев канонізував перших святих свого понтифікату. Серед них - Карло Акутіс, який помер у 2006 році, та П'єр Джорджо Фрассаті, який помер у 1920-х роках.