Папа Лев XIV проголосив сімох нових святих Католицької церкви

Месу відслужили у Всесвітній день місій.

19 жовтня на площі Святого Петра у Ватикані Папа Лев XIV відслужив месу з нагоди канонізації семи нових святих, пише Vatican News.

Церемонія відбулася у Всесвітньої день місій, коли Католицька церква особливо вшановує місіонерів.

Під час служби Папа проголосив святими таких блаженних:

вірменського єпископа Ігнатія Шукралла Малояна, якого вбили під час геноциду вірмен у Туреччині в минулому столітті,

мирянина-мінісонера з Папуа-Нової Гвінеї Пітера То Рота,

італійську монахиню Вінченцу Марію Полоні,

венесуельську монахиню Марію дель Монте Кармело Рендилес Мартінес,

італійську місіонерку Марію Тронкатті,

венесуельського лікаря Хосе Грегоріо Ернандеса Сіснероса,

популяризатора розарію, який до навернення був сатанинським «священником» Бартоло Лонґо.

У проповіді глава Католицької церкви наголосив, що матеріальні, культурні чи наукові досягнення людства мають цінність, але втрачають сенс без віри.

Він також застеріг від двох спокус, які супроводжують молитву: зневіри перед злом, коли здається, що Бог не діє, і бажання диктувати Богові, як саме Він має чинити.

На завершення спільної молитви Понтифік закликав християн приймати віру в усі аспекти життя, адже саме вона підтримує прагнення до справедливості й любові.