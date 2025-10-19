Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Папа Лев XIV проголосив сімох нових святих Католицької церкви

Месу відслужили у Всесвітній день місій.

Папа Лев XIV проголосив сімох нових святих Католицької церкви
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

19 жовтня на площі Святого Петра у Ватикані Папа Лев XIV відслужив месу з нагоди канонізації семи нових святих, пише Vatican News.

Церемонія відбулася у Всесвітньої день місій, коли Католицька церква особливо вшановує місіонерів.

Під час служби Папа проголосив святими таких блаженних:

  • вірменського єпископа Ігнатія Шукралла Малояна, якого вбили під час геноциду вірмен у Туреччині в минулому столітті,
  • мирянина-мінісонера з Папуа-Нової Гвінеї Пітера То Рота,
  • італійську монахиню Вінченцу Марію Полоні,
  • венесуельську монахиню Марію дель Монте Кармело Рендилес Мартінес,
  • італійську місіонерку Марію Тронкатті,
  • венесуельського лікаря Хосе Грегоріо Ернандеса Сіснероса,
  • популяризатора розарію, який до навернення був сатанинським «священником» Бартоло Лонґо.

У проповіді глава Католицької церкви наголосив, що матеріальні, культурні чи наукові досягнення людства мають цінність, але втрачають сенс без віри.

Він також застеріг від двох спокус, які супроводжують молитву: зневіри перед злом, коли здається, що Бог не діє, і бажання диктувати Богові, як саме Він має чинити. 

На завершення спільної молитви Понтифік закликав християн приймати віру в усі аспекти життя, адже саме вона підтримує прагнення до справедливості й любові.

  • У вересні Папа Лев канонізував перших святих свого понтифікату. Серед них - Карло Акутіс, який помер у 2006 році, та П'єр Джорджо Фрассаті, який помер у 1920-х роках.
﻿
