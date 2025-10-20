Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До 15 років ув'язнення засудили агента ФСБ, який готував теракти на півночі України

За вказівками ФСБ, засуджений мав закласти вибухівку на "об’єкті" і встановити "відеопастку" у вигляді прихованої мінікамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яку правоохоронці викрили навесні цього року.

Про це інформує СБУ.

Навесні 2025 року контррозвідка СБУ затримала одразу девʼятьох російських агентів під час готування серії терактів та диверсій у чотирьох областях України.

За матеріалами справи, зловмисники займалися підготовкою вибухів на територіях житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони.

Також ціллю росіян були ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ.

Наразі тюремний строк отримав один із завербованих ФСБ місцевих жителів. За інструкцією окупантів він забрав зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) для вчинення теракту на півночі України.

Перед тим як закласти вибухівку на "об’єкті", агент мав спорядити її смартфоном для дистанційної активації російськими спецслужбістами. Далі зловмисник планував замаскувати СВП на місці запланованого теракту і встановити поруч "відеопастку" у вигляді прихованої мінікамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Служба безпеки завчасно викрила ворожий план і затримала агента в орендованій квартирі, коли він споряджав вибухівку засобами дистанційного підриву.

Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучено СВП з електродетонатором та іншими комплектуючими.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
