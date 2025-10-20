Через обстріл на Сумщині пошкоджена залізнична інфраструктура, є затримки потягів

Через ворожий обстріл на Сумському напрямку пошкоджена залізнична інфраструктура, тому деякі потяги їдуть із затримками.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зокрема, від ст. Плиски поїзди №46 Ужгород - Харків та № 113 Харків - Львів відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги.

Є зміни і у регіональному сполученні. Із резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Він прибуде на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка 2 години.

"Перепрошуємо за затримки і просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці", – написали у телеграмі перевізника.