Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріл на Сумщині пошкоджена залізнична інфраструктура, є затримки потягів

Укрзалізниця просить стежити за повідомленнями.

Через обстріл на Сумщині пошкоджена залізнична інфраструктура, є затримки потягів
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Через ворожий обстріл на Сумському напрямку пошкоджена залізнична інфраструктура, тому деякі потяги їдуть із затримками. 

Про це повідомили в Укрзалізниці. 

Зокрема, від ст. Плиски поїзди №46 Ужгород - Харків та № 113 Харків - Львів відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги.

Є зміни і у регіональному сполученні. Із резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Він прибуде на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин. 

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка 2 години.

"Перепрошуємо за затримки і просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці", – написали у телеграмі перевізника. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies