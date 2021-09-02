Байден гарантував санкції проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної небезпеки для України, – Зеленський

Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні.

Про це Зеленський повідомив після перемовин під час виходу до преси, який транслював "UA:Перший".

"Узагальнену підтримку я отримав. Ті речі, які написані в спільній заяві, вони відповідають тому, про що ми говорили під час зустрічі. Поки що ми знаходимось на тій стадії, де президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Росії чи інших сторін "Північного потоку-2" в разі його запущення будуть порушення, які передбачають небезпечну ситуацію, енергетичні проблеми для України, США гарантують санкції проти "Північного потоку-2", – зазначив Зеленський.

Він назавав це великою перемогою.

Нагадаємо, у спільній заяві США та України зазначено, що Штати докладатимуть політичних та дипломатичних зусиль з метою збереження транзитної ролі України та забезпечення безпеки поставок природного газу.

"Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, у тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї", – зазначено в документі.

У липні Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно домовилися про завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2”.