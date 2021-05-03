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На Полтавщині побили журналіста, який фіксував браконьєрів-рибалок

Місцевому жителю повідомили про підозру.

На Полтавщині побили журналіста, який фіксував браконьєрів-рибалок
Фото: podiji.ko.net.ua

У м. Кременчук Полтавської області поліцейські повідомили місцевому жителю підозру за нанесення тілесних ушкоджень журналістові під час його професійної діяльності.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

За допомогою до поліції Полтавщини 5 березня звернувся 41-річний журналіст. Встановлено, що він фіксував незаконне зайняття рибним промислом на річці Дніпро. Один із чоловіків, який імовірно причетний до браконьєрства, спричинив потерпілому тілесні ушкодження.

“У ході розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією частини 2 статті 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчими поліції встановлено особу причетну до скоєного та всі обставини події. Свідків опитано та вилучено всі необхідні речові докази”, – повідомив начальник відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції Араік Кочкадамян.

Матеріали досудового розслідування найближчим часом будуть скеровані до суду, який має визначити ступінь вини фігуранта та обрати вид покарання.

У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у центрі Києва невідомий напав на журналіста Романа Вінтоніва, який веде сатиричні телевізійні шоу під творчим псевдонімом Майкл Щур.

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