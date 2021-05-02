Куликове поле в Одесі закрили на санобробку

Фото: МВС Санобробка, Куликове поле

МВС України повідомляє про тимчасове обмеження доступу до Куликового поля в Одесі через проведення заходів з санобробки.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Куликове поле закрите на санобробку. Наразі доступ до площі тимчасово обмежений. Просимо усіх з розумінням поставитися до цих заходів – вони спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної інфекції”, - йдеться у повідомленні.

Куликове поле навесні 2014 року було місцем збору місцевих сепаратистів. 2 травня 2014 року на площі розгорілися сутички між прихильниками проєвропейського і проросійського політичного курсу України, в результаті яких з'явилися жертви і численні поранені, включаючи кілька десятків жертв пожежі в приміщенні Будинку профспілок (Куликове поле, будинок 1). Усього під час подій 2 травня доведено загибель 45 осіб.

Сьогодні в Одесі відбувся Марш захисників міста, приурочений до подій 2014 року. В акції взяли участь близько 700 людей, переважно ветеранів і представників патріотичних сил.