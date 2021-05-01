В Україну чартером привезли вогонь з Єрусалима

В Україну чартерним рейсом привезли вогонь з Єрусалима.

Про це повідомила в фейсбуці УПЦ Московського патріархату.

Делегацію, яка привезла вогонь у спеціальній лампадці, очолив керівник справами УПЦ МП Антоній (Паканич). Разом з ним прилетів депутат-мільярдер Вадим Новінський.

Православна церква України отримає благодатний вогонь в неділю, його привезуть звичайним авіарейсом. Про це повідомив архієпископ Євстратій (Зоря).

У своєму фейсбуці він зазначив, що звичай привозити вогонь з Єрусалиму у ніч Великодня - зовсім новий, він виник лише завдяки встановленню авіаперельотів. "У давнину такого звичаю не існувало, хоча відомо, що у часи Середньовіччя деякі паломники за багато місяців після Пасхи привозили в наші краї Святе Світло", - написав архієпископ.

Він підкреслив, що православ'я не є релігією вогнепоклонства, і тому "немає жодної справді вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, щоби на кілька годин раніше привезти Святе Світло".

Нагадаємо, що минулого року митрополит Антоній і Новінський не літали в Єрусалим за вогнем, бо були хворі на коронавірус.