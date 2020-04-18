Участники церемонии находились в масках, верующих у Лавры было немного.

Фото: Макс Требухов

В Киево-Печерскую лавру привезли благодатный огонь из Иерусалима.

Как сообщает корреспондент LB.ua, делегацию, которая привезла огонь в специальной лампадке, возглавил глава представительств УПЦ МП при европейских организациях епископ Виктор (Коцаба). Вместе с ним приехал гендиректор "Смарт-холдинга" Алексей Пертин. Владелец холдинга Вадим Новинский госпитализирован с коронавирусом.

В предыдущие годы за огнем в Иерусалим летал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич). Сейчас он, по неофициальной информации, лечится от коронавируса вместе с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием (Березовским).

Киево-Печерская лавра стала одним из главных очагов эпидемии коронавируса в Украине, здесь заболели около 120 человек. Поэтому во время передачи огня священнослужители и Пертин находились в медицинских масках. Верующих на Лаврской улице было немного.

За время, что корреспондент LB.ua ждал приезда благодатного огня, на территорию Лавры и с нее выехали несколько автомобилей скорой медицинской помощи.

Закрытую на карантин Лавру охраняют военнослужащие Национальной гвардии.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Алексей Пертин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов