​Расписание пасхальных онлайн-богослужений

В Украине карантин, верующих попросили не идти в церкви.

В воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. В этом году празднование будет нетрадиционным - из-за карантина органы власти призвали верующих не идти в храмы, а вместо этого остаться дома и посмотреть богослужения онлайн.

Правительство договорилось с общенациональными каналами, что главные богослужения будут транслироваться в прямом эфире.

Богослужение Православной церкви Украины в Михайловском златоверхом соборе в 23:00 покажут UA:Перший и "1+1".

Богослужение Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора будут транслировать UA:Перший, ICTV, "5 канал". Также его можно будет посмотреть на церковном канале "Живе ТБ" в Youtube или в Facebook. Оно начнется в 07:30 воскресенья.

Богослужение УПЦ Московского патриархата в Киево-Печерской лавре в 23:00 покажут "Интер", "Украина", Zik.

Богослужение почетного патриарха Филарета из Владимирского кафедрального собора будут транслироваться в Facebook и на Youtube-канале "Киевский патриархат".