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Оккупанты ранили украинского военного в Луганской области

Бойца госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Оккупанты ранили украинского военного в Луганской области
Фото: Макс Левин

В Луганской области в субботу боевики ранили украинского военного. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой бойца доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья - средней тяжести.

В штабе отметили, что действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие ВСУ дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ВСУ возле Пивденного.

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