Еще двое военных ранены из-за обстрела на Донбассе

С начала дня боевики ранили уже трех солдат.

Вечером 18 апреля на Донбассе в результате обстрела боевиков получили ранения двое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Огонь открыли на луганском направлении из вооружения боевой машины пехоты.

Солдаты с осколочными ранениями доставлены в госпиталь, им оказали медицинскую помощь. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что раньше в субботу был ранен украинский военный возле населенного пункта Крымское, где оккупационные войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

17 апреля потерь среди украинских военных на Донбассе не было.