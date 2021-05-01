У Києві під час локдауну виявили 10 тисяч порушень правил карантину

У Києві під час локдауну з 20 березня до 30 квітня виявили 10 тисяч порушень правил карантину.

Про це повідомила поліція Києва.

Протягом цього часу поліцейські склали 10 562 адміністративних протоколи за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

"Правоохоронці цілодобово здійснювали перевірку об’єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту та патрулювали місця відпочинку. У результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріали. З них: 957 на посадових осіб суб’єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 КУпАП, зокрема це - розважальні заклади, нічні клуби та ресторани. На громадян за період "червоного" рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за частиною 1 статті 44-3. Окрім цього за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП у відношенні громадян винесено 9 131 постанову", - розказав начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Нагадаємо, що карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві діяли з 20 березня. З 5 квітня їх ще більше посилили - місто вирішило обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитячі садки та початкову школу.

Локдаун спочатку вводили до 16 квітня включно, але пізніше продовжили до 30 квітня.

З 1 травня в Києві діють карантинні обмеження "помаранчевого" рівня, хоча місто знаходиться в "жовтій" зоні.