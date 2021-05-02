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У понеділок дощі з грозами очікують на сході та південному сході України

4-5 травня вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту. 

У понеділок дощі з грозами очікують на сході та південному сході України
Фото: www.ljplus.ru

У понеділок, 3 травня, в Україні буде переважно тепла погода. Опади не очікуються на заході країни, на решті територій - невеликий дощ, вдень на сході і південному сході - короткочасні дощі та грози. Про це пише "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південних та східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12°, у західній частині 4-9° тепла, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 11-16°, на решті території 19-24°.

У Києві та Київській області 3 травня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці близько 10°, вдень 13-15°; по області вночі 7-12°, вдень 11-16°.

4-5 травня в Україні збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, вдень 5 травня в західних областях короткочасний дощ, гроза. Вітер 5-10 м/с.

Температура 4-5 травня вночі 1-6° тепла, у північних, місцями центральних на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні країни 5-10° тепла; вдень 4 травня 10-15° тепла, у південних та східних областях 13-18°, 5 травня в Україні 15-20°.

У столичному регіоні 4-5 травня без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 4 травня 10-15° тепла, 5 травня 15-20°.

Впродовж 6-7 травня синоптики прогнозують теплу погоду з невеликими короткочасними дощами у західних, північних і в більшості центральних областей.

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