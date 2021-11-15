У Раду почали пускати тільки з COVID-сертифікатом чи тестом, окремі депутати сприйняли це з агресією

З 15 листопада у Верховну Раду почали пускати тільки COVID-сертифікатом чи негативним тестом на коронавірус. Окремим депутатам це не сподобалося, що призвело до конфліктів з працівниками державної охорони.

Про це повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко на погоджувальній раді в понеділок.

"На жаль, маємо приклади, - не буду зараз називати ні фракції, ні прізвища, - коли народні депутати поводять себе [...] схоже що негідно і щодо дотримання карантинних вимог, і щодо ставлення до працівників державної охорони. Менш за все в цій ситуації мають страждати працівники держохорони, які просто стоять на посту, а депутати поводять себе з ними якось недоречно", - розказав перший віцеспікер.

Голова медичного комітету Ради Михайло Радуцький назвав агресивну поведінку депутатів неприпустимою.

"Якщо ми вводимо обов’язкову вакцинацію для вчителів, працівників комунальної сфери та держслужбовців, мусимо також підкорятись загальним правилам! Щеплення першою дозою вже пройшли 12 мільйонів українців", - написав він у телеграмі.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що вимога про вакцинацію депутатів та відвідувачів парламенту не є українським ноу-хау.

"Подібні правила існують, наприклад, в Сеймі Латвії. Там встановлені ще більш жорсткі умови до роботи парламентарів. Без COVID-сертифікатів парламентарі не можуть працювати навіть на віддаленій роботі в дистанційному режимі", - сказала вона.

Нагадаємо, що минулого тижня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження "Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби". Згідно з розпорядженням, до парламенту пускатимуть лише тих, хто вакцинувався від коронавірусу чи має негативний ПЛР-тест.