Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"
Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Зеленський: кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen
Зеленський: кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"
Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"
На виборах ректора КНУ Шевченка найбільшу кількість голосів отримав Володимир Бугров
На виборах ректора КНУ Шевченка найбільшу кількість голосів отримав Володимир Бугров
У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху
У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху
ГоловнаСвіт

Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії

Міністерство закордонних справ Росії нагадало США про "червоні лінії".

Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії
Фото: vipoture.com

Державний департамент Сполучених Штатів Америки визнав людей, які народилися на території чотирьох островів Південних Курил, громадянами Японії.

У правилах проведення розіграшу грін-карти у 2021 році, оприлюднених на сайті Бюро з консульських справ Держдепартаменту США, вказано, що "люди, народжені на островах Хабомай, Шикотан, Кунашир та Ітуруп, платять податки у Японії". особи, які народилися на Південному Сахаліні, мають сплачувати податки у Росії.

Японська газета Hokkaido Shimbun повідомляє, що такі нововведення з'явились у правилах проведення розіграшів грін-карт США ще у 2018 році.

Міністерство закордонних справ Росії нагадало США про "червоні лінії". Російське МЗС звинуватило США в тому, що американці ставлять під сумнів підсумки Другої Світової війни і "заохочують реваншизм".

"Треба ще один доказ, що США - ревізіоністська держава? За рішенням 1945 р Курильські острови відійшли СРСР. Сьогодні держдеп ставить під сумнів підсумки Другої Світової війни, заохочує реваншизм. Знайте свої кордони і "червоні лінії"", - йдеться у повідомленні МЗС РФ у твіттері.

Росія і Японія досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни через територіальну суперечку про Курильські острови. Японія претендує на південну частину Курильського архіпелагу (острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряду Хабомаї), яка перейшла під контроль СРСР у 1945 році, і відкидає пропозиції укласти мирний договір без попередніх умов. Росія наполягає на своєму суверенітеті над цими територіями.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії два острови - Хабомаї та Шикотан - після підписання мирного договору.

У січні 2019 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що "поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії".

На початку грудня стало відомо, що Росія розміщує ракети на спірних з Японією Курильських островах. Зенітно-ракетні комплекси розміщені на острові Ітуруп, одному з чотирьох найбільших південних Курильських островів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також