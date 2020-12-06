Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії

Державний департамент Сполучених Штатів Америки визнав людей, які народилися на території чотирьох островів Південних Курил, громадянами Японії.

У правилах проведення розіграшу грін-карти у 2021 році, оприлюднених на сайті Бюро з консульських справ Держдепартаменту США, вказано, що "люди, народжені на островах Хабомай, Шикотан, Кунашир та Ітуруп, платять податки у Японії". особи, які народилися на Південному Сахаліні, мають сплачувати податки у Росії.

Японська газета Hokkaido Shimbun повідомляє, що такі нововведення з'явились у правилах проведення розіграшів грін-карт США ще у 2018 році.

Міністерство закордонних справ Росії нагадало США про "червоні лінії". Російське МЗС звинуватило США в тому, що американці ставлять під сумнів підсумки Другої Світової війни і "заохочують реваншизм".

"Треба ще один доказ, що США - ревізіоністська держава? За рішенням 1945 р Курильські острови відійшли СРСР. Сьогодні держдеп ставить під сумнів підсумки Другої Світової війни, заохочує реваншизм. Знайте свої кордони і "червоні лінії"", - йдеться у повідомленні МЗС РФ у твіттері.

Росія і Японія досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни через територіальну суперечку про Курильські острови. Японія претендує на південну частину Курильського архіпелагу (острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряду Хабомаї), яка перейшла під контроль СРСР у 1945 році, і відкидає пропозиції укласти мирний договір без попередніх умов. Росія наполягає на своєму суверенітеті над цими територіями.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії два острови - Хабомаї та Шикотан - після підписання мирного договору.

У січні 2019 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що "поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії".

На початку грудня стало відомо, що Росія розміщує ракети на спірних з Японією Курильських островах. Зенітно-ракетні комплекси розміщені на острові Ітуруп, одному з чотирьох найбільших південних Курильських островів.