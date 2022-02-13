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Україна не радить авіакомпаніям до 19 лютого літати над Чорним морем

Росія анонсувала проведення навчань з 14 по 19 лютого.

Україна не радить авіакомпаніям до 19 лютого літати над Чорним морем
Фото: interfax.ru

Україна не рекомендує авіаційним компаніям літати над Чорним морем через навчання російських військ у цьому регіоні.

Про це директор "Украероруху" Андрій Ярмак написав у Facebook.

"Жодних рішень щодо закриття авіапростору України не приймалось. Водночас Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря - з 14 по 19 лютого", - написав Ярмак.

За його словами, вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначеного проміжку часу над цією зоною, та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації. 

"Наголосимо, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем", - додав Ярмак.

Зазначимо, що Росія анонсувала проведення навчань у Чорному морі та на узбережжі окупованого нею Криму. Вони пройдуть з 14 по 19 лютого. Саме на цей період компаніям, які здійснюють комерційні авіарейси, рекомендують змінити маршрут та уникати польотів над Чорним морем.

Нагадаємо, що український авіаперевізник SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого через вимогу лізингодавців повернути літаки на територію ЄС.

12 лютого лізингодавець заборонив літаку української авіакомпанії SkyUp, який летів із Мадейри у Київ, влітати у повітряний простір України. Через це літак сів у Кишиневі.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну.

Вранці 13 лютого в соціальних мережах почала поширюватися інформація про ймовірне закриття повітряного простору над Україною. Водночас Міністерство інфраструктури вдень 13 лютого заявило, що інформація про закриття повітряного простору України через загрозу вторгнення Росії не відповідає дійсності

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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