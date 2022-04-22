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Росія може залучити до боїв на сході України понад 1000 вагнерівців, – посадовець НАТО

Москва відряджає найманців (зокрема іноземців), аби поповнити втрати.

Росія може залучити до боїв на сході України понад 1000 вагнерівців, – посадовець НАТО
Фото: СБУ

Росія застосовує найманців приватної військової компанії "Вагнера" і може залучити до боїв на сході України понад 1000 цих найманців.

Про це високопоставлений чиновник НАТО сказав на брифінгу, повідомило Радіо Свобода.

“Ми вже бачили, що російська приватна військова компанія “Вагнера” діє на сході України, і ми очікуємо, що вони відрядять понад тисячу найманців, у тому числі високопоставлених членів організації, для здійснення бойових операції. І є висока ймовірність, що це відбуватиметься за рахунок операцій у інших місцях, наприклад, в Африці чи в Сирії”, – припустив співрозмовник журналістів.

Він додав, що поки Москва залучає, зокрема, найманців (зокрема іноземців), аби поповнити втрати, наразі невідомо, які ці групи будуть інтегруватися у російські підрозділи, які перебувають в Україні, і як це вплине на їхню бойову ефективність.

Говорячи загалом про ситуацію в Україні, посадовець озвучив думку, що Володимир Путін “припустився серйозних прорахунків”.

“Росія, ймовірно, хоче продемонструвати значні успіхи до святкувань річниці Дня перемоги 9 травня. І це може вплинути на те, наскільки швидко та під яким тиском вони намагатимуться здійснювати свої операції перед цим днем”, – додав він.

Представник Альянсу також вказав на логістичні складнощі російської армії, а також відсутність імпульсу для руху вперед та низький моральний дух.

За даними НАТО, наразі Росія має понад 80 батальйонних тактичних груп в Україні. Поточні дії Росії на Донбасі, де її війська намагаються просуватися в бік Краматорська, вказують на майбутні ще більш агресивні операції.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія відправила в Україну тисячу найманців ПВК "Вагнер".

20 квітня стало відомо, що воїни 24 ОМБр імені короля Данила біля Попасної знищили "вагнерівців".

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