​Окупанти обстріляли Баштанський район Миколаївщини

Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

В ніч на 20 липня російські військові обстріляли дві громади Баштанського району Миколаївської області.

Про це повідомила у Telegram Миколаївська ОВА.

Зазначається, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

“Близько 02:00 – 02:30 під обстріл потрапило смт Березнегувате, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятовано дві людини”, – йдеться у повідомленні.

Також приблизно в цей час під ворожий обстріл потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окрім того, з 2:20 до 3:00 неодноразово була обстріляна територія Баштанської громади. Попередньо вибухи пролунали біля кількох населених пунктів. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі.

Нагадаємо, вчора ввечері окупанти обстріляли територію села Лимани Галицинівської громади Миколаївської області, внаслідок яких відбулось загоряння житлових та дачних будинків.