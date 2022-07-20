Найбільше ударів завдається наразі по території Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба України.

“Учора, 19 липня, окупанти з території Росії обстрілювали українське прикордоння із застосуванням авіації, ствольної та реактивної артилерії і мінометів. Під ворожим вогнем опинилася Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Шалигінська, Есманьська, Новослобідська громади Сумщини та Семенівська і Новгород-Сіверська громади на Чернігівщині”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Державна прикордонна служба у Facebook

Зазначається, що вранці з російського населеного пункту Волфіно ворог обстріляв територію Білопільської громади з мінометів, 15 приходів. Пізніше з російських населених пунктів Політотдельске і Волфіно по цій же громаді противник застосував РСЗВ “Град” та 120 мм міномети, 10 і 12 приходів відповідно. По обіді та ввечері окупанти ще двічі обстріляли територію громади з мінометів, в обох випадках нараховано близько трьох десятків приходів.

Фото: Державна прикордонна служба у Facebook

Також зранку 19 липня зафіксовано масований обстріл Семенівської громади. Близько 100 артилерійських снарядів упродовж години розірвалося на українській території, вогонь ворог вів із російського села Ломаківка.

Крім того, ворожий літак здійснив 4 пуски ракет в напрямку одного з населених пунктів Миколаївської громади. Є інформація, що внаслідок цього обстрілу поранено двох цивільних осіб.

У ДПСУ повідомили, що Новослобідська громада зазнала обстрілів двічі, зафіксовано 9 вибухів зі ствольної артилерії. По Есманьській громаді ворог тричі цілив із САУ, зафіксовано 25 вибухів. Новгород-Сіверську громаду, що на Чернігівщині російська армія обстрілювала ствольною артилерією та РСЗВ тричі за добу, зафіксовано близько пів сотні вибухів.

Обстріли прикордоння тривають. Уже сьогодні, 20 липня, зранку росіяни обстріляли Шалигінську громаду, на українській території розірвалося 8 мін 120 мм калібру.

Нагадаємо, 18 липня ворог випустив по Сумській області понад 150 снарядів. Росіяни били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманьській громадах.