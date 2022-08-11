РФ може спровокувати аварію на ЗАЕС – найбільшу в історії, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив про те, що Росія може спровокувати найбільшу в історії аварію на Запорізькій АЕС. На його думку, це буде застосуванням ядерної зброї без ядерного удару.

Про це президент України заявив сьогодні під час виступу по відеозв'язку на конференції країн-партнерів України.

"Певен, кожен із вас вже задумувався, як діяти, якщо Росія застосує так звану тактичну ядерну зброю. Подумайте ще про ось це – Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї, але без ядерного удару", – зазначив він.

Президент наголосив, що ніхто не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію, але весь світ разом здатний "зупинити державу-терориста".

За словами Зеленського, що швидше вдасться зупинити Росію, то швидше Європа та світ зможуть знову відчути безпеку, а для цього треба посилювати проти РФ санкції і не дозволяти їх обходити. Зокрема, потрібні жорсткі санкції проти "Росатома" і всієї російської атомної галузі.

Також потрібно ще більше підтримувати Україну зброєю та снарядами. І зброя Україні потрібна "такої потужності, такої далекобійності, щоб Росія була змушена нарешті задуматися про пошук мирного рішення".

"Ми маємо захистити Європу від цієї загрози. Захистити всі разом. А ймовірно, не тільки Європу. Бо Запорізька атомна станція в Україні – найбільша на нашому континенті. Третя за розмірами у світі. Шість енергоблоків!", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 7 серпня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

5 серпня окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС, створивши загрозу витоку водню і розпилення радіації. Внаслідок обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.