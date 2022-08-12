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Аеророзвідники Нацгвардії знищили російських спецпризначенців

Також ліквідовано склад боєприпасів.

Аеророзвідники Нацгвардії знищили російських спецпризначенців
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Аеророзвідники Національної гвардії України виявили та знищили спецпризначенців і склад боєприпасів ворога.

Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий

“Під час проведення аеророзвідки підрозділи Національної гвардії України, у визначеному районі, виявили скупчення живої сили противника”, – сказав він. 

Військовослужбовці встановили підрозділи спецпризначенців Росії та склад боєприпасів до артилерійських систем ворога. 

Ворога знищили спільно з артилеристами.

Нагадаємо, 10 серпня боєць строкової служби Національної гвардії України знищив іще один російський Су-25.

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