Аеророзвідники Нацгвардії знищили російських спецпризначенців

Аеророзвідники Національної гвардії України виявили та знищили спецпризначенців і склад боєприпасів ворога.

Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.

“Під час проведення аеророзвідки підрозділи Національної гвардії України, у визначеному районі, виявили скупчення живої сили противника”, – сказав він.

Військовослужбовці встановили підрозділи спецпризначенців Росії та склад боєприпасів до артилерійських систем ворога.

Ворога знищили спільно з артилеристами.

Нагадаємо, 10 серпня боєць строкової служби Національної гвардії України знищив іще один російський Су-25.