Компанія BAT Україна відкрила нове виробництво на Прилуцькій фабриці

Компанія ВАТ Україна розпочала виробництво стіків1 формату «Демі» в Україні. ВАТ розширює локальне виробництво у час, коли деякі компанії припинили або обмежили роботу українських заводів. Унікальність інвестиційного проєкту полягає в тому, що Прилуцька тютюнова фабрика є однією з небагатьох фабрик ВАТ у світі, де виробляються стіки ТВЕН для glo™.

Станом на жовтень компанія створила 30 робочих місць та побудувала новий цех для забезпечення особливих кліматичних умов, що необхідні для виробництва цього виду продукції.

Для випуску стіків залучені як вже наявні підрозділи фабрики (виробництво фільтропаличок та тютюновий цех), так і новозбудована дільниця виготовлення ТВЕН. Вона має високошвидкісну автоматизовану лінію з можливістю виробляти близько 36 000 пачок за годину. Робота цеху регламентується глобальними стандартами BAT, таким чином якість виготовленої продукції однаково висока на кожній фабриці, що виготовляє стіки.

«Ми віримо у відновлення економіки й розвиток українського бізнесу та вважаємо за необхідне продовжувати заплановані інвестиції. Ми розпочали поступову локалізацію виробництва стіків для девайсів серії HYPER в Україні, і в 2022 році плануємо виробляти в Прилуках загалом 70% від річної потреби цього продукту. Ми надзвичайно пишаємося тим, що можемо забезпечити наших повнолітніх споживачів продуктом «Зроблено в Україні», що поєднує в собі найвищі світові стандарти якості та найпередовіші технології» – коментує Кахабер Бенідзе, генеральний директор ВАТ Україна.

glo тм призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

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1 Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання

ВАТ Україна – перше підприємство з іноземними інвестиціями в тютюновій галузі України, яке було засноване в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. Компанія входить до Групи ВАТ. В Україні портфель компанії включає такі міжнародні марки сигарет як Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, а також національну марку – Прилуки. Продукція ВАТ Україна експортується до Азербайджану, Узбекистану, Польщі, Угорщини, Румунії, Хорватії та Королівства Саудівської Аравії.