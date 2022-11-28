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Окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

Загалом по Сумщині випустили 129 мін, снарядів та інших боєприпасів.

Окупанти обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 28 листопада, росіяни обстріляли Середино-Будську, Дружбівську, Шалигинську та Глухівську громади Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

“По Середино-Будській громаді ворог тричі здійснив мінометний обстріл. Було загалом 30 “прильотів”. І ще 2 снаряди з артилерії розірвалися на нашій території. Після 16:00 по прикордонню зі сторони Росії було 60 пострілів із гранатомета, а також автоматні та кулеметні черги. А згодом ще 5 “прильотів” зі ствольної артилерії”, - написав Живицький і додав, що у всіх випадках без руйнувань. 

Ще 10 ворожих мін розірвалися між Середино-Будською і Дружбівською громадами, теж без наслідків.  

Також було 2 “прильоти” зі ствольної артилерії по прикордонню Шалигинської громади, без пошкоджень.  

Глухівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії, зафіксовано 20 “прильотів”, без руйнувань.  

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 тис. ракетних ударів.

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