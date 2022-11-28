У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру

Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру.
Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення, єдина можливість містян обігріти свої оселі - це електроприлади.
У місті розгорнуто надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії. Також розгортаються додаткові пункти обігріву.
Нагадаємо, Ладижинська ТЕС зазнала двох ударів російських терористичних військ 11 жовтня.