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У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру

Без опалення залишились 18 тисяч містян.

У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
Фото: Сергій Борзов

Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста.  

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру. 

Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення, єдина можливість містян обігріти свої оселі - це електроприлади.

У місті розгорнуто надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії. Також розгортаються додаткові пункти обігріву. 

Нагадаємо, Ладижинська ТЕС зазнала двох ударів російських терористичних військ 11 жовтня. 

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